Caminhoneta com quatro marcas de tiros é encontrada abandonada

Uma caminhoneta Mitsubishi L200 Triton, com quatro perfurações de tiros foi encontrada abandonada na tarde desta sexta-feira, nos fundos do Colégio Ivone Castanharo, na região do Jardim Tropical, em Campo Mourão.

Policiais civis e militares foram acionados por populares que constataram que o veículo estava parado no local, em uma estrada vicinal, desde o período da manhã.

Quando os policiais chegaram, perceberam que o veículo estava com quatro marcas de bala, na porta do lado do motorista e do passageiro, na janela do passageiro e outro tiro no capô.

O veículo possui placas de Itajai-SC, mas não tem registro de furto ou roubo. Os policiais fizeram a apreensão do veículo e a Polícia Civil vai tentar identificar o proprietário para tentar esclarecer os fatos.