Choque entre duas motos fere um e outro foge

Uma colisão entre duas motos, no centro de Campo Mourão, deixou um dos condutores com ferimentos graves. O choque ocorreu no cruzamento da avenida Manoel Mendes de Camargo, com a rua Roberto Brzezzinski, por volta das 13h20 de hoje.

Um dos motociclistas, com uma Honda Factor, placa Mercosul, seguia pela rua Roberto Brzezinski, quando acabou invadindo a Manoel Mendes de Camargo, por onde trafegava a Yamaha YBR, com placa de Mamborê.

Com o impacto, o rapaz de 25 anos, que conduzia a Yamaha foi parar em um poste, sofrendo ferimentos graves. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado ao Pronto Socorro. O acidente foi na esquina do hospital.

Já o condutor da outra moto abandonou o veículo e fugiu a pé, descendo a Roberto Brzezinski, sentido à Perimetral Tancredo Neves. A Polícia Militar constatou que a moto que ele conduzia tem pendências junto ao Detran.