Catador de reciclável sofre ferimentos graves em queda de bicicleta

Um homem de aproximadamente 55 anos sofreu ferimentos graves na região da cabeça após sofrer uma queda da bicicleta que pedalava puxando um carrinho com materiais recicláveis, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, na rua Devete de Paula Xavier, esquina com a avenida Jorge Walter. Segundo as informações, o acidente ocorreu após uma das rodas do carrinho travar.

Com isso perdeu o controle da bicicleta e sofreu a queda. Com o impacto no asfalto, a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça. O Siate chegou primeiro ao local e devido a gravidade dos ferimentos, solicitou o apoio do Samu. O homem foi conduzido ao hospital Pronto Socorro com ferimentos graves.