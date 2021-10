Senac Campo Mourão oferta cursos técnicos para 2022 com vagas gratuitas

O Senac Campo Mourão está ofertando 2 vagas gratuitas nos cursos técnico em Enfermagem, técnico em Gastronomia, Técnico em Radiologia e Técnico em Recursos Humanos. Por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) a instituição está ampliando o acesso à educação profissional e tecnológica aos cidadãos paranaenses de baixa renda.

As vagas são destinadas à pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos federais. Além disso, o candidato deverá comprovar idade mínima e escolaridade.

As aulas iniciam no dia 08 de março e devido a situação da pandemia podem ocorrer de forma híbrida, combinando práticas pedagógicas do ensino presencial, do ensino remoto e do ensino a distância.

Para se candidatar as vagas gratuitas, acesse o edital no site do curso de interesse até 22/10:

Técnico em Enfermagem

https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202200003

Início: 08/03/2022

Horário: 19h30min às 22h30min

Técnico em Gastronomia

https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202200005

Início: 08/03/2022

Horário: 10h às 13h

Técnico em Radiologia

https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202200004

Início: 08/03/2022

Horário: 19h30min às 22h30min

Técnico em Recursos Humanos

https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202200006

Início: 08/03/2022

Horário: 14h às 17h

WhatsApp (44) 98456-4525