Casal pula de moto em acidente e escapa ileso

Em mais um acidente envolvendo carro e moto no trânsito de Campo Mourão, um casal passou um grande susto, mas saiu ileso. O rapaz de 24 anos conduzia uma moto Honda, acompanhado de uma jovem de aproximadamente 26 anos, quando um veículo VW/Gol cruzou a preferencial, entrando na frente da moto.

Numa ação rápida, os dois jovens pularam da motocicleta e não sofreram ferimentos, enquanto a moto bateu parte frontal do carro, parando embaixo do para-choque do Gol.

O acidente ocorreu por volta das 19h30 desta quarta-feira, no cruzamento da rua Panambi com a rua Curitiba. O casal de moto subia a Panambi e o carro, dirigido por uma mulher de 65 anos, seguia pela rua Curitiba. Ela disse que a moto ficou oculta no chamado “ponto cego” de seu automóvel.