Casal fica ferido em acidente envolvendo moto em CM

Um casal ficou ferido em um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo, 17, na região do Lar Paraná, em Campo Mourão. As vítimas trafegavam de moto pela avenida John Kennedy, região do Lar Paraná, quando houve a colisão com um veículo Focus, placas de Guarapuava, na esquina com a rua Ubirajara Giani.

A condutora do automóvel seguia pela John Kennedy e ao tentar acessar a rua Ubirajara Giani, acabou entrando na frente da moto. O rapaz de aproximadamente 23 anos, que pilotava a moto, acompanhado de uma jovem de cerca de 22 anos, não teve tempo de evitar a colisão.

Com o impacto na lateral do carro, o casal foi lançado sobre o asfalto. A mulher chegou a ser projetada por cima do carro. Ainda assim ela não teve ferimentos graves, mas o condutor da moto teve múltiplas fraturas e foi encaminhada ao hospital em estado gravíssimo.

Equipes do Siate e Samu prestaram atendimento e o casal foi encaminhado aos hospitais Pronto Socorro e Santa Casa. O Focus era dirigido por uma mulher que passou mal em decorrência do acidente que provocou. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para fazer o levantamento do acidente.