CM/Futsal empata com Corinthians e conquista seu 1º ponto na LNF

Em jogo de tempos distintos, em que o Campo Mourão Futsal levou a melhor no primeiro e o Corinthians no segundo, as duas equipes empataram em 2 a 2 pela Liga Nacional, na noite deste sábado (16) na Arena UTFPR, em Campo Mourão.

Com muita disposição e qualidade, o Carneirão pressionou o time paulista durante todo o primeiro tempo, obrigando o goleiro Lucas Oliveira a fazer várias defesas, até que Nardinho abriu o marcador depois de boa troca de passes. Não demorou e Gu Cardoso fez, de voleio, o segundo gol mourãoense, em lance de bola parada.

No início do segundo tempo, antes dos dois minutos, Bazzinho descontou para o time corintiano em rápido contra-ataque. Há dois minutos do fim, Alan empatou para os paulistas, quando o adversário atacava com o linha-gol.

Foi o segundo confronto da história entre as duas equipes. O primeiro aconteceu em 2019, ano de estreia do Campo Mourão na LNF, quando o Corinthians foi goleado por 5 a 2.

Na terça-feira (19), Campo Mourão vai até Santa Izabel do Oeste, onde enfrentará o Ampere pelo Paranaense Série Ouro. O tricolor mourãoense é o sétimo colocado na classificação do estadual, com 9 pontos em seis jogos.