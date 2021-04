Casal fica ferido em acidente com moto

Um casal sofreu ferimentos após a moto Honda Biz em que estava bater em um veículo GM/Monza. O acidente ocorreu por volta das 20h50 desta quinta-feira, no cruzamento da rua Hideji Kobayashi com a rua Eufrosina Teodoro de Oliveira, entre os conjuntos Novo Mundo e Cidade Nova.

De acordo com as informações, a motocicleta conduzida por um homem de 34 anos, acompanhado de uma mulher de 31, trafegava pela rua Eufrosina Teodoro de Oliveira, quando o rapaz acabou atravessando a Hideji Kobayashi, que é preferencial.

O motorista do Monza não conseguiu evitar a batida e, com o impacto, o casal caiu. O condutor da moto sofreu fratura no quadril e a garupa, um corte profundo na perna direita. Ambos foram atendidos pelo Samu e encaminhados ao hospital Pronto Socorro. O condutor do Monza, de 49 anos, não se feriu.