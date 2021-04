CM/Futsal estreia na Liga Nacional nesta sexta-feira, em Foz do Iguaçu

Com requintes de muita emoção e aquele velho equilíbrio, vai começar mais uma edição da Liga Nacional de Futsal, a maior liga do mundo, que nesta temporada reunirá 23 equipes, sendo sete do Paraná, o Estado com mais representatividade na competição.

E para começar em grande estilo, o Campo Mourão Futsal estreia nesta sexta-feira (23), às 20h15 em Foz do Iguaçu no ginásio Costa Cavalcanti, na tríplice fronteira, onde enfrenta um dos seus principais rivais nos últimos anos, o Foz Cataratas Futsal. Os dois clubes têm proporcionado confrontos épicos tanto em jogos da LNF como do Estadual, o que aquece e aumenta ainda mais a rivalidade entre as tradicionais agremiações.

As duas equipes estão no grupo C, composto por outros seis adversários: Brasília (DF), Marechal Rondon, Pato Branco (PR), Praia Clube e Minas Tênis Clube (MG) e Tubarão (SC).

NÚMEROS DOS CONFRONTOS De 2017 para cá Campo Mourão e Foz se enfrentaram 15 vezes entre jogos da Liga Nacional, Série Ouro e Liga Paranaense, com mínima vantagem do time iguaçuense, que venceu seis vezes, contra cinco vitórias do carneiro tricolor e quatro empates. Pelo paranaense foram 11 confrontos, sendo três vitórias mourãoenses e cinco do Foz. Já pela Liga Nacional a vantagem é do Campo Mourão Futsal que em três jogos venceu dois e perdeu um. Na Liga Paraná as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez, quando houve empate.

QUASE COMPLETO

Com o time praticamente completo para a estreia, o técnico Wesley “Alemão” Szabo, só não poderá contar apenas com o pivô Fabinho, em fase final de recuperação de lesão. O goleiro Ramon e o ala Darici, que não entraram em quadra no último compromisso pelo paranaense estão de volta e à disposição para estreia na Liga.

JOGO 150

Para o treinador Alemão, o confronto será ainda mais especial, pois completará 150 jogos no comando do carneiro tricolor. Chegou à equipe em 2018 e ano passado conquistou a Liga Paraná. Neste período foram 149 jogos, com 80 vitórias, 32 empates e 37 derrotas. Total de 61% de aproveitamento.

AO VIVO

O jogo terá transmissão ao vivo por streaming, pela LNFTv e TVNSports (pay per view). Para assinar o pacote basta acessar o site da Liga Nacional ou TVNSports e aderir ao preço promocional de R$ 79,90, até esta quinta-feira (22). O valor pode ser pago em até 12x no cartão. Ao adquirir o pacote o torcedor poderá assistir mais de 150 jogos na LNF TV.