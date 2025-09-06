Casal de ciclistas fica ferido após acidente próximo ao Aeroclube
Um casal de ciclistas ficou ferido após se enroscar com as bicicletas e cair na manhã deste sábado (6), na avenida José Tadeu Nunes, próximo ao Aeroclube de Campo Mourão.
De acordo com informações, os dois seguiam sentido ao Parque de Exposições quando, por motivo ainda não esclarecido, as bicicletas se enroscaram e provocaram a queda.
Com o impacto, a mulher, de 39 anos, bateu forte a cabeça no asfalto e chegou a perder a consciência. Já o homem, de 43 anos, sofreu escoriações pelo corpo.
O que chamou a atenção foi a dificuldade em acionar o socorro. Populares que presenciaram o acidente tentaram contato pelos números 192 e 193, mas relataram que os celulares apontavam mensagens de erro, como “número inexistente” ou “impossível conectar”. Somente após cerca de 15 a 20 minutos foi possível contato com o 11º Batalhão da Polícia Militar, que fica próximo ao local, possibilitando o acionamento das equipes de resgate.
O Corpo de Bombeiros chegou em menos de 10 minutos e prestou atendimento imediato às vítimas. A ciclista foi encaminhada ao hospital com corte contuso na cabeça e suspeita de fratura na perna esquerda. O acompanhante seguiu com ferimentos leves.
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.