Lojistas são surpreendidos com carro abandonado no centro de Campo Mourão
Na manhã deste sábado (6), lojistas da avenida Manoel Mendes de Camargo, na área central de Campo Mourão, foram surpreendidos com um veículo Del Rey abandonado em frente a estabelecimentos comerciais, entre as ruas Araruna e Roberto Brzezinski. O automóvel, que dificultava o acesso a uma das lojas, chamou a atenção e mobilizou a Polícia Militar.
Ao chegar ao local, a equipe policial constatou que o veículo estava com as rodas dianteira e traseira do lado do passageiro completamente destruídas. Também foi identificado um rastro deixado pelo carro desde a rua Araruna, no sentido ao Lar Paraná. Conforme os relatos, o veículo por pouco não atingiu fachadas de lojas antes de parar no ponto onde foi encontrado.
O Del Rey, com placas de Farol, estava abandonado e sem nenhum ocupante. De acordo com a PM, devido a pendências administrativas, o automóvel foi recolhido e encaminhado ao pátio do Detran de Campo Mourão.
O fato deixou os comerciantes intrigados, já que ninguém soube informar quem seria o condutor do carro nem em que circunstâncias ele acabou abandonado no local.