Lojistas são surpreendidos com carro abandonado no centro de Campo Mourão

Por Redação Tasabendo em 6 de setembro, 2025 às 19:24

Fotos: João Silvestrin/Tasabendo.com

Na manhã deste sábado (6), lojistas da avenida Manoel Mendes de Camargo, na área central de Campo Mourão, foram surpreendidos com um veículo Del Rey abandonado em frente a estabelecimentos comerciais, entre as ruas Araruna e Roberto Brzezinski. O automóvel, que dificultava o acesso a uma das lojas, chamou a atenção e mobilizou a Polícia Militar.

Ao chegar ao local, a equipe policial constatou que o veículo estava com as rodas dianteira e traseira do lado do passageiro completamente destruídas. Também foi identificado um rastro deixado pelo carro desde a rua Araruna, no sentido ao Lar Paraná. Conforme os relatos, o veículo por pouco não atingiu fachadas de lojas antes de parar no ponto onde foi encontrado.

O Del Rey, com placas de Farol, estava abandonado e sem nenhum ocupante. De acordo com a PM, devido a pendências administrativas, o automóvel foi recolhido e encaminhado ao pátio do Detran de Campo Mourão.

O fato deixou os comerciantes intrigados, já que ninguém soube informar quem seria o condutor do carro nem em que circunstâncias ele acabou abandonado no local.

