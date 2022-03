Casal de adolescentes fica ferido em queda de moto

Um casal de namorados de 16 e 17 anos ficou ferido em um acidente de moto, na rodovia PR 558, próximo ao trevo de acesso à empresa AJ Rorato, em Araruna. O rapaz perdeu o controle em uma curva e os dois caíram. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo.

A adolescente, 16 anos, ficou gravemente ferida, com lesões na face, suspeita de fratura em uma das pernas e várias escoriações pelo corpo. Ela recebeu atendimento do Siate e do Samu.

O rapaz também sofreu lesões ambos foram encaminhados ao hospital pelas equipes de socorro. Segundo as testemunhas, os dois moram no distrito de São Lourenço e estavam retornando de Campo Mourão quando ocorreu o acidente. A moto foi retirada do local antes da chegada da Polícia Militar.