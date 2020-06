Carro tomba e pega fogo perto do Parque do Lago

Um veículo da marca VW/Gol, no 1994, pegou fogo após tombar nas proximidades do Parque do Lago, em Campo Mourão. O acidente ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira, na rua Antônio Bueno de Camargo,

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o veículo já estava completamente destruído quando a equipe chegou ao local. Segundo o sargento Fisher, o motorista não foi encontrado no local.

“Pelas informações repassadas por pessoas que fazem a segurança do bairro, após o veículo tombar, um caminhão guincho chegou para dar apoio, mas em seguida o carro começou a pegar fogo e acabou abandonado no local”, relatou o sargento.

Segundo ele, ninguém havia acionado o Samu ou Corpo de Bombeiros para atender feridos. “Se houve algum ferido, a pessoa procurou atendimento no hospital por conta própria.”