Jovem é morto a tiros em C. Mourão

Alexsandro Silva de Godoi, 24 anos, mais conhecido por “Indinho”, foi assassinado a tiros por volta das 21h30 desta quinta-feira, em Campo Mourão. O crime ocorreu em uma residência, na rua Mato Grosso, próximo à associação da Sanepar.

De acordo com as informações, o rapaz estava em sua casa, quando recebeu uma ligação, pedindo para que ele fosse até o endereço, na rua Mato Grosso.

Quando chegava ao local, Indinho acabou surpreendido por dois homens em uma motocicleta que começaram a atirar. Ele ainda tentou se proteger, correndo para o interior da casa, mas foi perseguido e baleado várias vezes.

Segundo as informações, foram pelo menos seis disparos. Equipes do Siate e Samu foram acionadas, mas o rapaz morreu no local.

A Polícia Militar fez diligências, mas até o momento os criminosos não foram localizados. O corpo foi encaminhado ao IML.