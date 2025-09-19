Carro fica destruído ao ser atingido por carreta desgovernada em CM

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (19), na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, esquina com a rua Apolinário Gorski, próximo à Avenida das Torres, em Campo Mourão.

Segundo informações, uma carreta carregada de cimento, que estava estacionada ao lado de um depósito de materiais de construção, acabou descendo desgovernada pela rua Apolinário Gorski após, por motivos ainda desconhecidos, perder o freio.

O veículo atravessou a perimetral e atingiu em cheio um Citroën C4 Palace, que estava estacionado em frente a uma distribuidora. O impacto foi tão forte que o carro ficou completamente prensado contra a parede, sendo praticamente destruído.

Felizmente, no momento do acidente não havia veículos passando pela perimetral, o que evitou que a situação tivesse consequências ainda mais graves. O proprietário do carro está viajando e só deverá ser comunicado posteriormente sobre os danos.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e registrou a ocorrência.