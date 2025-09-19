Campo Mourão abre inscrições para castramóvel neste sábado

Neste sábado (20), a partir das 8h30, começam as inscrições para os atendimentos do Castramóvel na Região 1 de Campo Mourão. O cadastramento será realizado no Campinho, localizado nos fundos do Ginásio de Esportes Valternei de Oliveira (Ginásio do Lar Paraná), com entrada pelo portão lateral na Rua Lemos do Prado. As inscrições seguem até o preenchimento de todas as vagas disponíveis.

O programa oferece castrações gratuitas de cães e gatos, machos e fêmeas, com idade entre 6 meses e 7 anos. Cada endereço poderá inscrever até dois animais. Os procedimentos cirúrgicos ocorrerão entre 24 e 26 de setembro.

Critérios para participar

Para garantir o atendimento, os tutores devem atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

– Estar inscrito em programas sociais do governo;

– Ter renda familiar de até dois salários mínimos.

Além disso, é necessário apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:

– RG e CPF;

– Cartão do Bolsa Família ou comprovante de renda atualizado;

– Comprovante de endereço em nome do tutor ou de parente de primeiro grau, referente ao bairro da inscrição.

Novo formato do programa

O secretário municipal de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, Franco Sanches, explica que para tornar o acesso ao Castramóvel mais democrático e ágil, a Prefeitura de Campo Mourão mudou o formato do programa, que agora não dividirá mais os atendimentos por bairros, mas sim em duas grandes regiões. “Fizemos essa mudança e agora em cada data de inscrição aberta, todos os moradores da região atendida poderão garantir a vaga para seu animalzinho. O objetivo é simplificar o processo e alcançar ainda mais famílias”.

A região 1 que será atendida neste ciclo de castrações compreende os bairros da região do Lar Paraná, Jardim Araucária, Jardim Gutierres, Centro, Copacabana, Jardim Tomasi e adjacências, além do Distrito de Piquirivaí.

Já a região 2 engloba a metade leste da cidade, compreendendo os bairros Jardim Albuquerque, Aeroporto, Tropical I e II, Cidade Nova, Modelo, Isabel, Santa Cruz e arredores. Os moradores das áreas rurais podem procurar qualquer uma das regiões.