Carro de prefeitura da região bate em caminhão e causa três mortes

Um trágico acidente envolvendo um veículo VW/Gol da prefeitura de Nova Tebas e um caminhão, deixou três pessoas mortas e um adolescente gravemente ferido.

O acidente ocorreu no fim da tarde dessa terça-feira (21), na rodovia PR-487, entre Pitanga e Nova Tebas. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos seguiam em sentidos contrários pela rodovia, quando bateram de frente.

O carro da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Tebas transportava pacientes que fazem tratamento médico, em Curitiba.

Morreram no acidente, o motorista do veículo e ex-vereador, identificado por Odair José Schiavo, Márcio Verneck, além de Maria Érica Antunes, que seria mãe do adolescente, de 14 anos que ficou ferido.

A vítima acompanhava o filho para tratamento médico na capital, segundo a Polícia Rodoviária. O adolescente foi socorrido e encaminhado para um hospital de Pitanga. A prefeitura de Nova Tebas decretou luto oficial de três dias pelas mortes. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.