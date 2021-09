TG dispensa instrução para atiradores tomarem vacina contra Covid

Entre os jovens de 19 anos vacinados nesta quarta-feira (22) contra a Covid-19 estão os que este ano prestam o serviço militar no Tiro de Guerra de Campo Mourão. Além do compromisso cívico com a Pátria, alguns foram logo cedo cumprir o dever de cidadão que cuida da própria saúde e de quem convive com eles.

O comandante do TG, 1º sargento Jarbas Renê Gonçalves, disse que nesta quarta os atiradores foram dispensados das atividades de instrução para tomarem a primeira dose da vacina. Nesta quinta-feira (23), serão atendidos os jovens com 18 anos completos. Com a imunização dessas duas faixas etárias o município completa a vacinação com primeira dose entre a população adulta.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos lembra que quem perdeu o prazo de primeira dose também será atendido. Ele reforça que só estará completamente imunizada a pessoa que receber as duas doses da vacina. “Por isso é fundamental quem já tomou a primeira ficar atento à data que consta no comprovante de vacina”, adverte.