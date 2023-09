Carro capota, professora é ejetada e morre

Uma professora de 43 anos morreu em trágico acidente ocorrido no início da manhã desta quinta-feira (21), no noroeste do Paraná. A vítima, identificada por Alessandra Aparecida Gonçalves, conduzia um veículo pela PR-546, em Floresta, sentido Itambé, quando perdeu o controle da direção e capotou.

De acordo com informações de testemunhas, Aparecida ultrapassava um caminhão quando perdeu o controle da direção do automóvel. Ao capotar, o carro saiu da pista e parou a cerca de 50 metros do local. A mulher não usava o cinto de segurança e foi ejetada, morrendo no local.

Ela seguia para o trabalho quando envolveu-se no acidente. Aparecida deixa dois filhos de 12 e 16 anos. O corpo foi encaminhado ao IML de Maringá.