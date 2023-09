Moto é apreendida com mais de R$ 42 mil em débitos na PR-317

Uma motocicleta Honda/Twister, com placa de Cianorte, foi apreendida nesta manhã pela Polícia Rodoviária Estadual, próximo a Engenheiro Beltrão, com mais R$ 42 mil em débitos. A apreensão ocorreu na rodovia PR-317.

Ao constatar o alto valor de débitos pendentes, a Polícia Rodoviária removeu a motocicleta para o pátio do posto BPRv. Somente em multas de trânsito o valor correspondia a R$ 39.371.34.

O comando do Batalhão da Polícia Rodoviária orienta que é de responsabilidade do condutor a conferência dos impostos do veículo antes de colocá-lo em circulação.