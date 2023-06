Carro bate na traseira de caminhão, explode e mata motorista carbonizado

Um homem morreu carbonizado no final da tarde de ontem em um acidente na rodovia PR-317, próximo ao Race Park, em Maringá, após o um VW/Jetta, que ele dirigia bater na traseira de um caminhão carregado de madeira.

Com o impacto da batida o carro explodiu, e o motorista acabou morrendo carbonizado. Conforme relatos de testemunhas a vítima ainda tentou sair, porém, as pernas ficaram presas nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Samu foram ao local, mas já o encontraram em óbito. O condutor do caminhão, que não se feriu, relatou para a Polícia Rodoviária que carregou em Laranjeiras do Sul e estava indo para Presidente Prudente.

No momento do acidente disse que ouviu apenas o impacto na traseira e parou em seguida. Porém, como o carro explodiu, ele não pode fazer nada para socorrer o motorista, que supostamente morreu pelo incêndio e não pelo acidente.

O Instituto de Criminalística esteve no local e após o trabalho de praxe o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. A vítima ainda não teve a identidade divulgada.

