Morre matriarca da família Domanski, aos 98 anos

Morreu nesta quarta-feira, 28, a pioneira de Campo Mourão, Assumpta Burtet Domanski, aos 98 anos. Ela era proprietário do Magazine Santo Antonio, no centro da cidade, onde trabalhou por muitos anos ao lado do esposo, Estefano Domanski, morto em 2016.

A morte foi por causa natural e o corpo está sendo velado na Capela do Prever, com o sepultamento marcado para as 15h, no cemitério São Judas Tadeu.

Estefano e Assumpta Domanski chegaram a Campo Mourão no dia 25 de outubro de 1950, quando o município tinha apenas três anos de criação e vivia o auge do ciclo da exploração da madeira.

Domanski começou a trabalhar como alfaiate tão logo o casal radicou-se em Campo Mourão. Em 1964, como havia carência de lojas de confecções na cidade, a família optou pela instalação da Magazine Santo Antônio.

Em 2011, o casal foi homenageado pela Câmara de Vereadores com o Prêmio “Município Modelo”. Na época por ser considerado um dos empresários mais antigos em atividade em Campo Mourão, com 47 anos à frente do Magazine Santo Antônio.

A pioneira sempre fazia questão de ressaltar que a Magazine Santo Antônio funciona até hoje no mesmo local em que surgiu em 1964, na rua São Paulo, 1195. As instalações passaram por duas reformas no período.

Segundo os homenageados, a sua empresa nunca teve uma só duplicata protestada ou paga em Cartório. Enquanto trabalharam na empresa, Estefano e Assumpta sempre abriam e fechavam a loja juntos.