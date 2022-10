Carro bate em poste e mata idosa próximo a Alto Alegre

Um grave acidente registrado no final da tarde deste sábado causou a morte da idosa Rosa Nunes da Silva, de 81 anos. O acidente ocorreu na estrada velha para Farol, próximo à comunidade Alto Alegre.

A vítima estava acompanhada do esposo em um Fiat Strada, quando o homem perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Após isso o carro ainda caiu em uma ribanceira.

O motorista conseguiu sair do carro e foi atendido por equipes do Siate e Samu, com ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro. A idosa morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.

Equipes da Polícia Militar, Civil e Científica estiveram no local para fazer o levantamento e apurar as causas do acidente. O casal mantém uma chácara às margens da rodovia, próximo a Alto Alegre, e estaria indo até a propriedade quando ocorreu o acidente.