Carro bate em poste e deixa duas pessoas feridas em Campo Mourão

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (26), na avenida Pedro Viriato de Sousa Filho, no jardim Aeroporto, em Campo Mourão.

De acordo com as informações, o motorista seguia pela via em direção ao centro quando perdeu o controle ao acessar uma rotatória. Sem conseguir realizar a curva, o veículo subiu no canteiro central e colidiu violentamente contra um poste, que chegou a ser arrancado e ficou pendurado.

Com o impacto, o condutor ficou preso no interior do carro. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate, estabilizaram a vítima e a entregaram ao atendimento do SAMU, que o encaminhou a uma unidade hospitalar para avaliações.

A passageira, uma mulher que também se feriu, foi atendida pela ambulância do Corpo de Bombeiros e igualmente encaminhada ao hospital. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.