Panela esquecida com óleo no fogo provoca princípio de incêndio em Campo Mourão

Um princípio de incêndio foi registrado em uma residência na noite de ontem na avenida Guilherme de Paula Xavier, próximo à esquina com a rua Panambí, em Campo Mourão. O incidente ocorreu quando um casal deixou uma panela com óleo no fogão e foi dormir, esquecendo do utensílio em aquecimento.

O óleo acabou fervendo e provocou chamas que atingiram o teto e o forro da cozinha. Os vizinhos, atentos à situação, agiram rapidamente utilizando mangueiras de jardim e extintores, conseguindo controlar o fogo antes que se alastrasse e causasse danos maiores.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas ao chegarem no local, o princípio de incêndio já estava contido. Os profissionais realizaram vistoria na residência e forneceram orientações de segurança aos moradores para prevenir acidentes futuros.

O rápido socorro dos vizinhos foi essencial para evitar que o incidente evoluísse para um incêndio de maiores proporções.