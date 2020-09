Carro bate em árvore e motorista fica ferido

O motorista de Fiat Strada Working, placa Mercosul ficou ferido após perder o controle da direção, sair da pista e bater em uma árvore. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, na rodovia BR 487, entre Luiziana e Iretama, próximo a entrada para o Termas Jurema.

Segundo as informações chovia no momento do acidente. O motorista é de Curitiba e foi resgatado por uma ambulância do Samu, sendo levado até Luiziana, onde foi transferido para o helicóptero do Samu, seguindo direto para um hospital em Campo Mourão.

No veículo havia pelo menos mais um homem, mas ele não sofreu ferimentos. O passageiro, inclusive aparece em uma imagem fazendo sinal de positivo, antes de ser regirado do automóvel.