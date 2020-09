Adolescente de CM morre em acidente de moto no MS

O adolescente Lucas Gabriel dos Santos Silva, 17 anos, que estava desaparecido desde a manhã de sábado, do jardim Modelo, onde morava, em Campo Mourão, morreu em um acidente de trânsito, no estado do Mato Grosso do Sul.

O acidente ocorreu na manhã desse domingo (27), na rodovia MS 295, a cerca de 5 km da cidade de Iguatemi (MS). O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML de Navirai, também no Mato Grosso do Sul.

A família só ficou sabendo da tragédia, porque a identidade do adolescente é de Santa Catarina e um parente procurou a segurança pública do estado, quando então veio a informação do acidente e da morte do jovem. Segundo as informações, ele estaria sozinho na motocicleta.