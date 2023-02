Carreta provoca grave acidente e espalha carga de milho sobre ponte na PR-082

Um grave acidente envolvendo uma carreta carregada com milho foi registrado nesse sábado, sobre a ponte do Rio Claro, na rodovia PR-082, entre Engenheiro Beltrão e Terra Boa. A pista estava em obras de manutenção e o tráfego liberado no sistema pare e siga, quando o motorista de um veículo Fiat/Mobi, com placas de Belo Horizonte/MG parou no local.

Foi então que o caminhão Mercedes Benz/LS 1935 com placas de Rondon, articulado que trafegava no sentido contrário, não conseguiu reduzir a velocidade. O caminhoneiro tentou evitar o choque, mas o último semi-reboque acabou batendo no automóvel e empurrando o mesmo para o barranco.

O semi-reboque se desprendeu do caminhão, espalhando a carga de milho sobre a ponte. Apesar da gravidade da colisão, o motorista do automóvel não se feriu, mas o veículo teve danos de grande monta.

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local e permaneceu até a limpeza e desobstrução da pista, controlando o tráfego de veículos.

Com informações: Jornal Enfoque Regional