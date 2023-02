Muitas lideranças na posse da nova diretoria da Cmeg/C. Mourão

A solenidade de posse da nova diretoria da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), na noite de quinta-feira (9/2), foi marcada pela presença de autoridades, lideranças do setor produtivo, empresárias e representantes de grande número de entidades locais. O evento praticamente lotou o auditório da unidade do Senac.

Coube a coordenadora estadual da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, Claudia Regina Colpi, empossar a diretoria da Cmeg/Campo Mourão para a gestão 2023-2024. A escritora e empresária Ester de Abreu Piacentini foi reconduzida à presidência da entidade regional por mais dois anos.

Também integram a nova diretoria da Cmeg/Campo Mourão: Cláudia Ferreira (vice-presidente), Nicoly Lopes de Souza (diretoria de Comércio, Serviços e Turismo), Sônia Regina de Freitas Czachorowski (colaboradora), Margarete de Fátima Grassi da Silva/Maria de Farima Pedroso (diretoria de Responsabilidade Social), Fabiany Damasceno (diretoria de Capacitação e Desenvolvimento de Gestão Empresarial), Cleire Matilde Toledo Arcaim (colaboradora), Aparecida Donizeti Munhoz Coletty/Ivone da Silva França (diretoria de Marketing e Eventos), Sônia Dezotti (colaboradora), Sônia Regina Affonso/Maria Giselta da Silva Veiga (diretoria Administrativo Financeira) e Cristina Glaucia Schreiner da Mota (colaboradora).

CERIMÔNIA

Os vários oradores destacaram durante a solenidade a crescente participação da presença feminina também no meio empresarial e o sucesso alcançado pelas mulheres à frente de empreendimentos nos mais diferentes ramos. Também foi destacada a importância da Cmeg como entidade representativa do segmento.

Ester Piacentini fez uma retrospectiva do trabalho realizado pela Cmeg/Campo Mourão ao longo dos seus 13 anos de atividades e agradeceu o apoio recebido das associadas e integrantes da diretoria. Conclamou ainda as empreendedoras locais e da região a se unirem em torno da entidade para concretizar antigas aspirações do segmento empresarial feminino.

A cerimônia contou com a presença de representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) e da vice-prefeita, Fátima Nunes. Já a Câmara Municipal foi representada pela vereadora Nayane Hruschka. Também a primeira dama do Município, Hosana Tezelli, esposa do prefeito Tauillo Tezelli, esteve presente. O Sindicato dos Contabilistas (SinConCam), a Casa do Empreendedor e o Rotary Raio de Luz foram algumas das entidades representadas.

Quatro empreendedoras locais contempladas com o Prêmio Mulher Empreendedora, outorgado pela Cmeg/Paraná, compareceram à posse da nova diretoria: Lilian Achoa Claudino, Leila Tonello, Ivone França e Margareth Grassi.

Após a cerimônia foi realizado uma jantar por adesão no Restaurante A Varanda.

CMEG/CAMPO MOURÃO

A Cmeg/Campo Mourão integra a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, que é ligada à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac. São 21 unidades da entidade, instaladas nas cidades polo do estado. A entidade tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial), presidido por Nelson José Bizoto, que participou da solenidade.