Carreta carregada com soja tomba na rodovia PR-462

Uma carreta carregada com soja tombou por volta das 15h de ontem, na rodovia PR-462, entre as cidades de Iretama e Roncador. O motorista disse que o acidente ocorreu em uma curva da pista, após um pino do reboque quebrar-se.

O pino quebrado fez com que as demais carretas também se desengatassem, causando o tombamento da última carreta. Um dos conjuntos da composição sofreu avarias de média monta.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local, onde encontrou o motorista sem ferimentos. No entanto, ele disse que algumas pessoas pararam no local e saquearam parte da carga de soja.

Os policiais ainda constataram várias pessoas amontoando os grãos às margens da rodovia, porém não foi possível constatar o quanto já havia sido levado da carga antes da chegada da equipe. Mas com a presença dos agentes, os saqueadores foram embora. Devido ao tombamento da carreta o tráfego da rodovia ficou restrito a meia pista.