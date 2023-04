Prefeitura abre inscrições para contratação de estagiários em CM

Estão abertas inscrições para o Processo Seletivo de Estágio com vagas abertas e cadastro de reserva em várias áreas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela Internet até dia 18 de abril, por meio do do site www.cieepr.org.br.

A seleção será por meio de prova objetiva online, que será aplicada na data provável de 25 de abril de 2023 (terça-feira) com duração de 120 minutos. Para acadêmicos do curso de Direito, além das questões de Português e Matemática haverá 10 questões de conhecimentos específicos.

O objetivo é contratar estagiários dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Técnico em Administração, Técnico em Magistério – Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos ,Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Secretariado, Terapia Ocupacional e Turismo e Meio Ambiente.

Os estagiários serão contratados por tempo determinado para atender a necessidade das secretarias municipais, pelo prazo inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo dois anos, a critério da Administração Pública. Mais informações no Edital de Abertura, publicado no dia 31/03/2023 no Órgão Oficial do Município, disponível em formato eletrônico no site https://campomourao.atende.net/?pg=diariooficial