Carreta carregada com porcos tomba após colisão com outro caminhão

Uma carreta Scania transportando uma carga viva de porcos tombou após bater de frente com outra carreta, carregada com motocicletas da marca Yamaha. O acidente ocorreu na manhã de hoje, na rodovia BR-369, no município de Ubiratã.

Alguns animais morreram, mas a maioria sobreviveu, ficando soltos às margens da rodovia. O motorista que dirigia a carreta com as moto ficou gravemente ferido, enquanto o outro teve apenas ferimentos leves.

Testemunhas relataram para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o condutor da carreta com as motos teria invadido a pista contrária, atingindo frontalmente o outro veículo. No entanto, acredita-se que o motorista passou mal e por isso entrou na contramão.

O Aeromédico do Samu foi acionado e encaminhou o motorista a um hospital da região para atendimento médico.