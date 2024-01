Agricultor de Piquirivaí morre prensado por caçamba de caminhão

Um trágico acidente de trabalho causou a morte do agricultor Edson Vian, 40 anos, morador no distrito de Piquirivaí. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, 5, em uma fazenda, em Campo Mourão.

Segundo as primeiras informações, ele trabalhava em uma fazenda com um caminhão basculante, quando ao fazer um serviço de manutenção no veículo, a caçamba acabou cedendo e caindo sobre seu corpo.

Vian teria sido socorrido rapidamente e encaminhado ao hospital Pronto Socorro, porém, não resistiu aos ferimentos. A morte do trabalhador, de família muito conhecida no distrito, causou grande comoção na comunidade. Vian já foi presidente da Capela Imaculada Conceição, de Piquirivaí.