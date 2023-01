Carreta carregada com milho tomba na PR-487

Mais um acidente envolvendo carreta foi registrado nesta quarta-feira, na rodovia PR-487, entre Campo Mourão e Luiziana. O acidente ocorreu nas proximidades da Fazenda Onça Parda.

Segundo as informações, o motorista dirigia um bitrem carregado com milho, quando a segunda carreta se desprendeu e tombou, espalhando a carga sobre a pista.

O motorista parou a cerca de um quilômetro após o local do acidente. Algumas pessoas pararam e carregaram parte do milho que ficou espalhado na pista. Produtores próximos ajudaram no recolhimento do produto que estava atrapalhando tráfego de veículos.

A Polícia Rodoviária Estadual está no local para controlar o trânsito e auxiliar na retirada da carreta do local. As causas do acidente ainda serão apuradas.