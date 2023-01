Mulher com veículo carregado de maconha é assaltada por bandidos e droga é encontrada abandonada

Uma mulher de 32 anos dirigindo um veículo Fiat Fiorino, com 710 quilos de maconha, foi abordada por bandidos nesta manhã na rodovia BR 487 (Estrada Boiadeira) e teve o automóvel levado pelos criminosos. Os ladrões usavam um veículo Corsa Hatch.

Deixada às margens da rodovia, ela entrou em contato com a Polícia Militar e um grande cerco policial, com apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste foi realizado na tentativa de localizar os ladrões. Durante as diligências, os policiais encontraram a droga abandonada em uma propriedade rural, no distrito de Nova Brasília, em Araruna.

A mulher revelou que o veículo roubado pertencia a uma locadora. Em contato com a Seguradora, o carro foi rastreado e encontrado abandonado no Lar Paraná. Os policiais recolheram a grande quantidade de drogas e o veículo, que foram entregues na delegacia de Polícia Civil. A droga foi pesada na delegacia, totalizando 710 quilos. A mulher também recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.

Com informações e fotos: Comunicação Social 11º BPM