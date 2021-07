Carreta carregada com adubo tomba na PR 487

Uma carreta carregada com adubo, tombou na rodovia PR 487, entre Campo Mourão e Luiziana. O acidente foi registrado na madrugada dessa quarta-feira (21), próximo à Fazenda Catarina.

De acordo com informações do motorista da carreta, com placas de Ponta Grossa, ele acabou fechado por outro veículo e para evitar o choque, perdeu o controle, saiu da pista e tombou.

A carga que estava em sacos, espalhou-se na lateral da pista, os danos no veículo foram de grande monta, mas o motorista saiu ileso.

Informações: Luiziana Notícias