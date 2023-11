Homem é morto a facadas na região de Goioerê

Um homem identificado por Reginaldo André, 34 anos, foi assassinado com golpes de faca na cidade de Rancho Alegre do Oeste. O crime ocorreu por volta das 22 horas dessa terça-feira, 7, na Travessa Primavera, nas proximidades do cemitério da cidade.

Conforme informou a Polícia Militar, a vítima e o autor do crime estavam em um bar, quando houve uma discussão, culminando em uma briga entre ambos.

Após a confusão, Reginaldo teria ido para a sua casa, quando foi seguido pelo autor, que desferiu as facadas e fugiu. Ele já foi identificado pela polícia, que fez buscas, mas não o localizou.

Populares que estavam no local do crime comentavam que a motivação do crime seria ciúmes, mas isso ainda não foi confirmado pela equipe de investigação que esteve no local do crime.

Com informações: Goionews