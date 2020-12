Carreta bate em placa de posto de combustíveis e derruba poste

Uma carreta com placas de Videiras (SC), envolveu-se em um acidente por volta das 19h30 dessa quarta-feira, após o motorista perder o controle da direção no pátio de um posto de combustível, às margens da PR 158, na saída para Peabiru. O acidente ocorreu na rua Alberto Taniguchi, próximo ao posto Macuco.

Segundo as informações, ao passar próximo ao posto de combustível, o motorista de 37 anos usou o pátio do estabelecimento para fazer o retorno. No entanto, após realizar a manobra ele acabou batendo em uma placa que marca os preços de combustível no posto.

A carreta ainda continuou desgovernada e só parou ao bater em um poste de alta tensão. O motorista tentou sair do veículo após o acidente, mas acabou caindo e sofrendo alguns ferimentos pelo corpo. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital Central Hospitalar.

A mulher do motorista também estava no veículo, mas não se feriu. A Polícia Militar foi ao local e constatou que o condutor não possuía nenhum documento da carreta, porém nada de irregular foi constatado. As circunstâncias do acidente serão apuradas. A companhia de energia foi até o local para realizar a manutenção pertinente como a troca do poste que se quebrou com a batida.