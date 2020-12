Chuva derruba árvores e danifica telhado da Prefeitura

Uma tromba d´água acompanhada de forte ventania derrubou algumas árvores em Campo Mourão, causando transtornos e danos, inclusive no prédio da Prefeitura, atingido por um galho. O telhado ficou danificado e algumas salas do piso superior teriam sido alagadas. A galhada caiu de uma árvore no pátio da prefeitura, que não resistiu ao vendaval.

Outra árvore de grande porte caiu na rodovia PR 487, entre Campo Mourão e Luiziana, causando interdição de parte da pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado em alguns pontos da cidade para fazer a desobstrução das vias.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente também fez a retirada de outra árvore na avenida Guilherme de Paula Xavier. Na Perimetral Tancredo Neves, no trecho da saída para Araruna os bueiros não deram conta de escoar o grande volume de água e a avenida ficou semelhante a um rio. Motoristas que passaram pelo local registraram o momento e as imagens passaram a circular nas redes sociais.