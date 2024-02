Carnaval: Motociclistas foram metade das vítimas mortas em acidentes nas BRs no Paraná

Com o encerramento da Operação Carnaval 2024, que cobriu o período de 9 a 14 deste mês, a Polícia Rodoviária Federal constatou que das oito mortes registradas em acidentes de trânsito nas rodovias federais no Paraná, quatro envolveram ocupantes de motocicletas. Demonstrando a fragilidade, apenas 25% dos sinistros de trânsito envolvem motocicletas. Preliminarmente, foi constatado que a falta de atenção à condução e o desrespeito às normas de trânsito foram as causas comportamentais que contribuíram para a ocorrência dos sinistros.

Durante o período de carnaval, 114 acidentes foram registrados nas rodovias federais no Paraná, ferindo 112 pessoas e causando a morte de outras oito.

A operação Carnaval 2024 faz parte do Programa Rodovida, que é um esforço em conjunto entre os diversos órgãos e entidades ligados ao trânsito para a redução nos índices de violência no trânsito, especialmente nos períodos de alta movimentação de veículos e pessoas, do natal ao carnaval.

A palavra sinistros substitui acidentes após atualização da nomenclatura pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) da NBR 10697, em 2020, com adoção pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no ano passado. A mudança considera fatores técnicos e busca também uma mudança de percepção, pois a expressão acidentes passaria uma sensação de acontecimentos inevitáveis e imprevisíveis. O termo sinistro, além de mais correto tecnicamente, pretende deixar claro que colisões, atropelamentos e tombamentos e diversos outros sinistros podem ser evitados, assim como as mortes e lesões decorrentes destes.

Tabela de sinistros de trânsito com óbito

Data Hora BR Município Tipo de acidente Pista

simples/dupla Traçado Clima Mortos Veículo pessoa morta 09/02/2024 08:30 376 Jandaia do Sul Colisão transversal Simples Reta Pista seca 1 Motocicleta 09/02/2024 08:15 373 Imbituva Colisão transversal Simples Reta Pista seca 1 Motocicleta 10/02/2024 13:45 277 Medianeira Saída de leito carroçável Dupla Reta Pista seca 1 Automóvel 10/02/2024 19:20 369 Cambará Colisão lateral Simples Curva Pista seca 1 Automóvel 11/02/2024 02:20 376 Maringá Queda de ocupante Dupla Reta Pista seca 1 Motocicleta 11/02/2024 05:10 277 Foz do Iguaçu Atropelamento de pedestre Dupla Reta Pista seca 1 Pedestre 11/02/2024 06:45 153 Mallet Saída de leito carroçável Simples Reta Pista seca 1 Automóvel 14/02/2024 12:00 277 Morretes Queda de ocupante + atropelamento Dupla Curva Pista molhada 1 Motocicleta

FISCALIZAÇÃO

Durante a operação, buscando melhorar a segurança viária, a PRF abordou e fiscalizou 5.356 veículos – média de mais de 890 veículos por dia – e 7.173 pessoas. Ainda, realizou comandos para fiscalização de condutas de alto risco nas rodovias: excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.

Como resultado, 852 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos ou forçando ultrapassagens. Outros 9.497 motoristas foram flagrados circulando em excesso de velocidade: 65 flagrantes por hora. As duas condutas, quando não causam os sinistros de trânsito, potencializam os seus efeitos.

Em Cascavel (PR), na BR-277, uma motocicleta, veículo com mais riscos para os ocupantes, foi flagrada a 167 km/h em local que permite velocidade máxima de 80 km/h. Neste caso, o condutor será multado em 880 reais e terá a carteira de habilitação suspensa.

Durante as fiscalizações, a PRF também autuou 111 condutores por alcoolemia – quando é constatado o condutor alcoolizado ou quando este se recusa a realizar o exame. Esses condutores deverão pagar multa de R$ 2.934,70 e cumprir suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

CRIMES

Mesmo com o foco na segurança no trânsito, a PRF continuou atuando no combate ao crime. Durante o período da operação, dentre flagrantes diversos de crimes, a PRF recuperou seis veículos que haviam sido furtados ou roubados. Quatro deles estavam circulando com placas de outros veículos.

Outro destaque foi a apreensão de um fuzil em Santa Terezinha do Itaipu. A arma era transportada por duas mulheres, que também levavam um bebê de seis meses. A dupla tentou fugir após arremessar a arma pela janela do veículo, mas foi localizada e presa.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Como forma de reduzir a violência no trânsito, a PRF trabalha com a conscientização dos usuários das rodovias federais, mesmo que na condição de passageiros. Assim, foram realizados comandos educativos conscientizando condutores e passageiros sobre comportamentos preventivos que ajudam a salvar vidas no trânsito. Aproximadamente cinco mil pessoas participaram das ações educativas da PRF, que teve foco principal nos passageiros de transporte coletivo.