Homem é morto a tiros em Moreira Sales; região soma 13 homicídios em 2024

A pacata cidade de Moreira Sales registrou o segundo homicídio do ano, na note dessa quarta-feira, 14. A vítima foi identificada por Paulo Binão, de 35 anos.

O crime aconteceu por volta das 20h30, na Vila Belém, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram pelo menos quatro disparos.

Ferido, Binão chegou a ser socorrido com vida, sendo encaminhado ao hospital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi recolhido pelo IML para os exames de necropsia.

A Polícia Civil de Goioerê está investigando o caso e por enquanto há poucas informações sobre os autores do homicídio. Acredita-se que a motivação esteja relacionada com drogas.

Foi o 13º homicídio do ano na região da Comcam. Campo Mourão lidera com três assassinatos. Com dois casos, além de Moreira Sales, estão: Roncador, Mamborê e Goioerê. Barbosa Ferraz e Iretama somam um homicídio cada um.