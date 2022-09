Capotamento na rodovia PR-317 deixa mulher gravemente ferida

Uma mulher de 40 anos ficou gravemente ferida após o carro que ela dirigia capotar na rodovia PR-317, entre Peabiru e Engenheiro Beltrão, próximo ao distrito de Sertãozinho. O acidente ocorreu no final da tarde de hoje. A Polícia Rodoviária Estadual não divulgou as circunstâncias do acidente.

Segundo as informações, a vítima foi ejetada do automóvel e sofreu diversas fraturas pelo corpo. Em estado grave ela foi atendida pela equipe do Samu e também pelo Aeromédico do Samu, que encaminhou a mulher para um hospital de Maringá.

O veículo ficou com as rodas para cima no meio da pista, sentido Peabiru/Engenheiro Beltrão. Com isso, o tráfego ficou interditado, causando longa fila de veículos.