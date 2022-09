Exames preventivos do câncer do colo do útero e de mama nesta quarta-feira

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Urupês, Cohapar, Modelo, Paulista, Alvorada e Centro Social Urbano estarão abertas das 16 às 20 horas nesta quarta-feira (14), para exames preventivos do câncer do colo do útero e pedidos de mamografia. A ação faz parte da campanha de prevenção a doenças que atingem o público feminino.

A gerente da Atenção Básica, Suelen Lima, ressalta que os exames de citologia oncótica são para mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual e também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. Para fazer o exame é necessário levar documento de identidade, cartão SUS e comprovante de residência.

“O diagnóstico do câncer de mama na fase inicial tem um tratamento menos agressivo e com maior possibilidade de cura”, reforça Suelen. No caso do exame do colo do útero, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) 48 horas antes e não estar no período menstrual. “As mulheres devem se conscientizar da importância de se prevenirem, pois são exames oferecidos gratuitamente na rede pública”, completa.