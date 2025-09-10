Capotamento na rodovia PR-317 deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas por volta das 16h de ontem, após o veículo em que estavam capotar na rodovia PR-317. O acidente envolvendo um VW/Voyage, ocorreu no trecho entre Engenheiro Beltrão e Peabiru.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o automóvel seguia sentido Peabiru a Engenheiro Beltrão quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou, parando sobre o canteiro central com as rodas para cima.

O acidente resultou em danos de média monta no veículo e ferimentos leves no motorista e também no passageiro. Ambos foram socorridos por uma equipe do SAMU e encaminhados à UPA de Campo Mourão.

Apesar de também ser acionada, a equipe aeromédica do SAMU compareceu ao local, mas não houve necessidade de transporte aéreo.