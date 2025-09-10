Hoje tem mais um talk show sobre “Reforma Tributária” na Acicam

Acontece nesta quarta-feira (10/9), a partir das 19 horas, mais um talk show sobre “Reforma Tributária – O que muda para empresas e municípios” no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). O evento é gratuito para os associados da entidade empresarial e as vagas são limitadas.

Será o segundo encontro promovido sobre o mesmo tema e desta vez os convidados especiais para participar do talk show são os contabilistas Nestor Ocimar Bisi (ex-presidente da Acicam) e Vivaldo Greco. Os advogados tributaristas Cândido Mendes Neto e Júlia Forastiere Mendes atuarão, uma vez mais, como mediadores.

No primeiro evento sobre o tema, realizado na semana passada, o Auditório Marta Kaiser ficou completamente lotado e foi necessária a colocação de cadeiras extras. “Trata-se de um tema de grande relevância pelo alcance das mudanças introduzidas na Reforma Tributária e todos precisam se preparar adequadamente para as alterações. No evento serão apresentadas as mudanças e esclarecidas dúvidas”, explica o presidente da Acicam, Francisco Viudes.

SEGURANÇA JURÍDICA

Outra palestra agendada pela Acicam é sobre “LGPD para Pequenos Negócios: Como adequar sua empresa e evitar multas”, que será proferida pelo advogado Cesar Dallabrida Júnior no dia 17 de setembro. Será o quinto encontro do ciclo de palestras sobre segurança jurídica oferecido aos associados da entidade

Capacitar os empresários locais para evitar riscos jurídicos, reduzir prejuízos e fortalecer seus negócios é o objetivo da ação. Um grande número de associados participou das primeiras quatro palestras.