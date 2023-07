Capotamento mata duas pessoas próximo a Moreira Sales

Um trágico acidente com duas mortes foi registrado no final da tarde de ontem na rodovia PR-468, município de Moreira Sales. Um veículo GM/Vectra, com placas de Catanduvas, acabou capotando entre o trevo da rodovia PR-468 e o distrito de Paraná do Oeste.

Além do motorista Marco Navarro dos Santos, 34 anos, morador em Goioerê, morreu também no acidente, Roberto Carlos Parra Marchezoni, 56, morador na cidade de Moreira Sales.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local, mas os dois ocupantes do veículo já estavam em óbito. Todos os órgãos competentes foram acionados para os devidos procedimentos.

Após a conclusão dos trabalhos realizados pela perícia criminal em relação à dinâmica do acidente, os corpos do condutor e do passageiro foram liberados e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.

O veículo, por estar com a situação regularizada, foi liberado para um responsável no local por meio de uma plataforma móvel.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual