Investimento de R$ 1 milhão na revitalização do acesso ao aeroporto

Em torno de R$ 1 milhão deverão ser investidos em breve pela Prefeitura de Campo Mourão na completa revitalização da via que liga a rodovia para Maringá ao aeroporto municipal “Coronel Geraldo Guia de Aquino”. A licitação da obra será realizada no dia 1º de agosto, às 9 horas. Recentemente a administração municipal licitou a construção de um novo terminal de passageiros no aeroporto, pois o existente – com cerca de 60 anos de uso – já não atende a demanda.

A revitalização da via de acesso inclui a execução de 4.483 metros quadrados de pavimentação e recape asfáltico com CBUQ em 3.226 metros quadrados, além da construção de meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e iluminação pública.

Na mesma licitação será definida a contratação de empresa para a pavimentação asfáltica em TST (tratamento superficial triplo) em área de 873 metros quadrados – com implantação de galerias pluviais e sinalização vertical/horizontal – ao longo do trecho da rua Nossa Senhora Aparecida, situada no jardim Pio XII.

A prefeitura também marcou pregão presencial para o fornecimento e instalação de esquadrias em vidro temperado para substituição das esquadrias existentes em cinco unidades básicas de saúde: Dr. Germano Traple (Cohapar), Dr. Delbos Zola Leodoro da Silva (jardim Lar Paraná), Dr. Darcy Deitos (jardim Tropical) e das vilas Urupês e Guarujá. A licitação é restrita à participação de microempresas e empresas de pequeno, com sede no município. A licitação está marcada para o dia 13 de julho às 9 horas.

As licitações marcadas pela administração municipal são divulgadas semanalmente pelo Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão).

A Câmara de Vereadores marcou pregão eletrônico para o dia 13 de julho, às 9 horas, destinado à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, artigos para copa e material para higienização e elétrico.

Por sua vez, a Fundação Cultural (Fundacam) agendou dois pregões eletrônicos: dia 12 – aquisição de equipamentos e materiais de processamento de dados e relógio ponto (registro de preços); dia 13 – contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento e instalação de forro de gesso no prédio do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira.