Capotamento deixa cinco feridos na região

Pelo menos cinco pessoas ficaram em um acidente automobilístico ocorrido na tarde desta sexta-feira, na rodovia PR-082, entre Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão. As vítimas estavam em um veículo Ford Verona, que acabou capotando.

Conforme as informações, o motorista dirigia sentido Quinta do Sol a Engenheiro Beltrão, quando acabou perdendo o controle da direção. Desgovernado, o veículo saiu da pista e capotou, caindo em um buraco.

O veículo teve danos de grande monta e os cinco ocupantes sofreram ferimentos, uma inclusive ficou presa às ferragens. Todos foram socorridos por ambulâncias do município e pelo Samu. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) vai apurar as circunstâncias do acidente. As vítimas não tiveram o nome divulgados.

Informações: Garbim Jr