Saúde registra mais 47 mortes pelo coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde registrou nesta sexta-feira (10) 2.063 novas confirmações e 47 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 39.064 casos e 961 mortos em decorrência da doença, desde o início da pandemia. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS

800 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados hoje (sexta-feira). 644 pacientes estão em leitos SUS (242 em UTI e 402 em leitos clínicos/enfermaria) e 156 em leitos da rede particular (57 em UTI e 99 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.046 pacientes internados, 521 em leitos UTI e 525 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

MORTES

Estão confirmadas mais 47 óbitos. Todos estavam internados. São 22 mulheres e 25 homens, com idades que variam de 23 a 96 anos. As mortes ocorreram entre os dias 22 de junho a 10 de julho. Os pacientes que morreram residiam em Cascavel (7), Londrina (4), Maringá (3), Arapongas (3), Curitiba (3), Foz do Iguaçu (3), Rio Branco do Sul (2), Fazenda Rio Grande (2), Cambé (2), Astorga (2).

E uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios também morreu: Assaí, Barbosa Ferraz, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Colombo, Colorado, Guarapuava, Lapa, Ortigueira, Paranaguá, Paula Freitas, Piraquara, Rio Negro, Santa Fé, Santa Terezinha de Itaipu, São José dos Pinhais.

MUNICÍPIOS

377 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 182 municípios há óbitos pela doença.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento registra 448 casos de residentes de fora. 17 pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Alteração de município: um caso confirmado na data de 29/6 em Cianorte foi transferido para Tuneiras do Oeste. Um caso confirmado na data de 2/7 em Pinhais foi transferido para Piraquara. Dois casos confirmados em Piên nas datas de 12/6 e 6/7 foram transferidos para Rio Negro e Curitiba. Um caso confirmado na data de 7/7 em Lunardelli foi transferido para Curitiba.

Agência Estadual de Notícias