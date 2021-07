Capacete se solta em acidente e motociclista sofre ferimentos graves

O condutor de uma motocicleta, de 53 anos, sofreu ferimentos graves após bater em um veículo que cruzou em sua frente, na avenida Manoel Mendes de Camargo, cruzamento com a rua São José, no centro de Campo Mourão.

Com o impacto, o capacete saiu e ele bateu cabeça no asfalto, sofrendo ferimentos graves. O motociclista conduzia uma moto Yamaha Fazer, pela avenida Manoel Mendes de Camargo, sentido Centro/Lar Paraná, quando o motorista de uma Ecosport, placas de Ponta Grossa não parou no cruzamento.

Ele dirigia pela rua São José, sentido Centro/Perimetral. Bastante ferido, o motociclista foi atendido por equipes do Siate e Samu e foi levado para a Santa Casa. O condutor do veículo de 56 anos não se feriu.